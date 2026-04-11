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Весенние коктейли

Встречи
Тургенева 22, под. 3, каб. 10

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Весна — это время, когда хочется легкости, ярких красок и нежного аромата. Приходи создать свою собственную весеннюю историю в бокале. На мастер-классе ты забудешь о классических миксах и окунёшься в мир ботанической миксологии. Научишься сочетать, казалось бы, несочетаемое, чтобы получить идеально сбалансированные, прозрачные и невероятно ароматные напитки. Участники создадут коллекцию коктейлей, вдохновленных весенним садом. В их распоряжении — свежая мята, пряный тархун (эстрагон), успокаивающая ромашка и благородная лаванда. Что тебя ждет: — Знакомство с техниками работы с цветочными и травяными ингредиентами. — Приготовление 3-х авторских коктейлей под руководством бармена. — Секреты идеального баланса: кислота, сладость, травянистость. — Дегустация созданного и приятное общение в весенней атмосфере. Стоимость: 2200р — на одного / 3800р — парный билет

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