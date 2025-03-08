8 марта состоится дикий затусон для самых обаятельных и роскошных представительниц Урала. А диджей Польза отметит своё пятилетие, как она шарит за звук и движ. Отметь целых два громких события в твоём любимом Здоровье. Вход свободный, на входе требуется паспорт.