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Вечеринка в стиле Polza

Здоровье
улица Малышева, 19

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

8 марта состоится дикий затусон для самых обаятельных и роскошных представительниц Урала. А диджей Польза отметит своё пятилетие, как она шарит за звук и движ. Отметь целых два громких события в твоём любимом Здоровье. Вход свободный, на входе требуется паспорт.

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