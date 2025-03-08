Вечеринка в стиле Polza
улица Малышева, 19
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
8 марта состоится дикий затусон для самых обаятельных и роскошных представительниц Урала. А диджей Польза отметит своё пятилетие, как она шарит за звук и движ. Отметь целых два громких события в твоём любимом Здоровье. Вход свободный, на входе требуется паспорт.
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