Вечер кофе: лекция + каппинг
улица Мамина-Сибиряка, 193
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Бесплатно
Возраст 16+
Еда
Про событие
На лекции узнаешь, как образуются цены на готовый кофе и что такое кофейная биржа. В практической части поймёшь, как определить баланс вкуса (горечь, кислотность, сладость) и вкусовые ноты, узнаешь, чем отличается светлая обжарка от темной и какой способ заваривания влияет на экстракцию. Ведущий: Даниил Океанов, основатель обжарки Unat Coffee.
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