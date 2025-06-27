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Вечер кофе: лекция + каппинг

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Еда

Про событие

На лекции узнаешь, как образуются цены на готовый кофе и что такое кофейная биржа. В практической части поймёшь, как определить баланс вкуса (горечь, кислотность, сладость) и вкусовые ноты, узнаешь, чем отличается светлая обжарка от темной и какой способ заваривания влияет на экстракцию. Ведущий: Даниил Океанов, основатель обжарки Unat Coffee.

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