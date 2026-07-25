После абсурдного «Концерта в баре» (доступен на YouTube) Ваня выходит с новой программой. Его можно было увидеть в «VK денежный микрофон», «VK открытый микрофон» и в роли выходящего персонажа в «Большом шоу». Свежий материал, ровный темп, фирменный абсурд. Сбор гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия.