Выбор редакции
Валерия Яковлева
Джой Паб, Сибирский тракт (дублёр), 2
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Звезда женской StandUp комедии в жанре 30+, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами её рилсов, участница шоу «Женский StandUp» едет с концертом, чтобы подарить тебе порцию отборной семейной комедии и устроить настоящий праздник. За столами можно заказать еду и напитки. После концерта можно сделать селфи с артистом.
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