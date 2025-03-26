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Ужин с психологом: Жить здесь и сейчас

Встречи
Ленина 50а, 501

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Жить здесь и сейчас — это... Когда ты реально чувствуешь вкус кофе утром, а не просто глотаешь его на бегу. Замечаешь солнечный луч на стене, улыбку прохожего… Казалось бы мелочи, а из них складывается вся жизнь. Когда ты перестаешь мучить себя бесконечными «а что если…?». И понимаешь, что тревога о будущем крадет у тебя сегодняшний день. Когда ты в разговоре с другом слушаешь его, а не придумываешь, что ответить. И тогда отношения становятся по-настоящему глубокими. Когда ты не винишь себя за прошлые ошибки, а извлекаешь из них урок и двигаешься дальше. Приходи разобраться в этом. Понять, как перестать жить в голове и начать жить в теле, как научиться ценить каждый момент и получать от жизни максимум. Что тебя ждет: •  Вкусный ужин в приятной компании (и это тоже про «здесь и сейчас», согласись?). •  Душевная беседа с психологом и с людьми, которые проживают похожий опыт. •  Практические советы и техники, которые помогут научиться останавливаться и ценить момент. •  Возможность поделиться своим опытом и услышать истории других. Кому это нужно: •  Всем, кто устал от постоянной гонки и хочет почувствовать себя более счастливым. •  Тем, кто часто испытывает тревогу и беспокойство. •  Кто хочет научиться наслаждаться простыми вещами. Ведущая: Ви Семенихина, психолог. Запись в личные сообщения Софе в тг

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