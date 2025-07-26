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Уральский кофейный фестиваль

Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ
улица Горького, 4А

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Ежегодный фестиваль, который собирает жителей города, а также любителей кофе и представителей кофейной индустрии со всей России. Что тебя ждёт? Кофейная выставка, участниками которой являются обжарщики, кофейни и производители различных сопутствующих продуктов из разных частей России. Лекторий для любителей и профессионалов. Мастер-классы платные, ознакомиться с ними и записаться можно здесь: https://uralcoffeefestivale.ru/master-classes Гастроулица — уличное пространство для отдыха и встреч с друзьями, матчей в пинг-понг и подкрепления сил в фуд-зоне под виниловое сопровождение Ural Massif и других диджеев. А ещё зона чемпионатов, маркет и... кофейный своп, где любители кофе могут обмениваться аксессуарами. Больше информации об активностях — в соц.сетях фестиваля.

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