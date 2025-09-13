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Про событие
Back to DJ school... Атмосфера студенчества в рамках ночной жизни! Что тебя ждёт: — 2 зала: хип-хоп стэйдж от резидентов и оупен формат от выпускников DJ школы — Специальные предложения по бару и кухне — Световое и визуальное оформление — Бирпонг, ps1 и аэрохоккей
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