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Uncommon Voices

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В этот день — ничего тяжёлого. Ну, разве что совсем немного. Вечером этой пятницы приходи в Корчму, чтобы отдохнуть от всех проблем, расслабиться, и зарядиться позитивным настроем на следующую неделю. Хорошая музыка, вкусный бар и уютная, ламповая атмосфера этим вечером. На сцене: Незримые Комнаты — фильмомузыка, которая рождает множество образов. SunLark — музыка для думающих, чувствующих и не боящихся темноты. даша апрель — делится своей честной музыкой о том, что тревожит и болит. satti slayed — вторческий разум или просто комбинация хорошего с грустным. Оплата на входе.

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