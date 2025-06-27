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UMN: Салют

Салют
улица Толмачёва, 17

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

На площадке от бара «Салют» будут представлены актуальные и интересные герои уральской инди-сцены — от нежного инди-попа до грубого гранжа — в самом сердце Екатеринбурга при участии творческого объединения Undervoice. Бар «Салют» традиционно поддерживает уличную культуру и молодые таланты. Лайнап: — Как Всегда — друнк — mute emotions. — palmer hill — внимание — sotode — Ревность — неловкость

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