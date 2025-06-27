Это место для ценителей тёплой и уютной атмосферы. Здесь артисты исполняют яркий современный поп и его разнообразные ответвления. Площадка идеально подходит для тех, кто любит лёгкую музыку и хочет провести вечер в компании танцующих людей. Выступающие дадут мощный заряд энергии, который запомнится надолго. Обещаем, что вы откроете для себя новых исполнителей и песни. Лайн ап: — half-past nine — Янтра — Влад Фефелов — Дейтери — DeLight Theatre — вежливость — Слуховые Препараты — друнк — ПЕЧЕНЬЕ — Не Для Всех — SKVERNA — Космос за 5 рублей