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UMN: Pop-Night

Крафт-паб «Критик»
Красноармейская улица, 8

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Бесплатно
Возраст 0+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это место для ценителей тёплой и уютной атмосферы. Здесь артисты исполняют яркий современный поп и его разнообразные ответвления. Площадка идеально подходит для тех, кто любит лёгкую музыку и хочет провести вечер в компании танцующих людей. Выступающие дадут мощный заряд энергии, который запомнится надолго. Обещаем, что вы откроете для себя новых исполнителей и песни. Лайн ап: — half-past nine — Янтра — Влад Фефелов — Дейтери — DeLight Theatre — вежливость — Слуховые Препараты — друнк — ПЕЧЕНЬЕ — Не Для Всех — SKVERNA — Космос за 5 рублей

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