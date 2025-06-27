В плейлисте всё твоё любимое: от классического Synthwave до Cyberpunk и Darksynth. Ночь обещает быть наэлектризованной до предела. Синтвейв, также известный под названиями Ретровейв, Futuresynth или Outrun — стиль электронной музыки, появившийся в середине 2000-х годов. Жанр основан на использовании синтезаторов, подражании музыке 1980-х с добавлением новых технологий и попыткой воспроизвести атмосферу фильмов и видеоигр той эпохи. Делориан рассекает в неоновом свете, а лэйдис разгуливают по пляжу среди пальм и красавцев. За каждым углом ожидают веселье и атмосфера набирающего популярность ретровейва. Примерно так можно описать атмосферу в New Wave Bar.