В концерте принимают участие представители трудовых коллективов из разных регионов: — с 19:00 до 21:00 — Челябинская область, — с 21:00 до 23:00 — Свердловская область, — с 23:00 до 01:00 — другие регионы России. На сцену выйдут участники Открытого Уральского конкурса рабочей песни, чтобы исполнить авторские и любимые всеми песни. Программа обещает быть насыщенной, зрителей ждут яркие выступления, живые голоса, душевные песни о труде, дружбе и жизни, а также атмосфера единства и поддержки.