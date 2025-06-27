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UMN: Концерт рабочих коллективов

Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34

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Концерты
Фестивали

Про событие

В концерте принимают участие представители трудовых коллективов из разных регионов: — с 19:00 до 21:00 — Челябинская область, — с 21:00 до 23:00 — Свердловская область, — с 23:00 до 01:00 — другие регионы России. На сцену выйдут участники Открытого Уральского конкурса рабочей песни, чтобы исполнить авторские и любимые всеми песни. Программа обещает быть насыщенной, зрителей ждут яркие выступления, живые голоса, душевные песни о труде, дружбе и жизни, а также атмосфера единства и поддержки.

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