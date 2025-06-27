UMN: Коляда Plays Music
проспект Ленина, 97
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Про событие
Музыкально-театральное действо с участием актёров и музыкантов — исполнителей на духовых и национальных инструментах. Праздничное настроение создадут: Квартет под управлением Вадима Плуталова (импровизации на популярные темы), Брасс-квинтет, разнообразные ансамбли национальных инструментах, в том числе гитарное трио, и др.
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