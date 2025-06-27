Музыкально-театральное действо с участием актёров и музыкантов — исполнителей на духовых и национальных инструментах. Праздничное настроение создадут: Квартет под управлением Вадима Плуталова (импровизации на популярные темы), Брасс-квинтет, разнообразные ансамбли национальных инструментах, в том числе гитарное трио, и др.