Нашумевшая вечеринка Ночи Музыки в этом году перемещается с привычного всем двора в Доме Метенкова в новое место — новый двор бара «Ставников». Меняется место, но одно остаётся прежним — музыкальный заряд от организаторов тусовки FANTASTIC FRESH и Denis (DSA). Они не только поднимут уровень ежегодной вечеринки, но и добавят масштаб и громкости этой ночи. В этот раз хедлайнером площадки станет самый мощный пати-киллер — DJ WORM! Неоднократный участник и победитель мировых чемпионатов по диджеингу (IDA, Red Bull Music 3Style), а также концертный диджей Скриптонита, Гуфа и Kizaru никому не позволит устоять на месте. А начнётся вечер с головокружительной гостьи площадки — Насти Menostrelka из Тюмени, которая не только погрузит всех в мир хип-хопа и хауса, но и не даст отвести взгляд от её техничного образа.