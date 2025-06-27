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UMN: Арена виртуальной реальности ParkVR
Парк Хаус, ParkVR, улица Сулимова, 50
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Про событие
Приходи сыграть один из хитов топовых музыкальных групп в VR ритм — игру Beat Saber . Твоя задача — разрубать световыми мечами блоки в ритм музыки. Будешь играть хиты Imagine Dragons, Green Day, Linkin Park, BTS, Skrillex, Lady Gaga, Billie Eilish, Queen, Britney Spears, Daft Punk, The Weeknd, Fall Out Boy, Metallica и другие.
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