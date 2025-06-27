Приходи сыграть один из хитов топовых музыкальных групп в VR ритм — игру Beat Saber . Твоя задача — разрубать световыми мечами блоки в ритм музыки. Будешь играть хиты Imagine Dragons, Green Day, Linkin Park, BTS, Skrillex, Lady Gaga, Billie Eilish, Queen, Britney Spears, Daft Punk, The Weeknd, Fall Out Boy, Metallica и другие.