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Вечеринки
Про событие
Открой сезон летних вечеринок. Атмосфера 2010-ых, беспорядка, хип-хопа и UK гэридж музыки! Вечеринку дополнят спешл коктейлями, тату баром, фотобудкой, бирпонгом и винтажным маркетом от лучших селективных секондов Екатеринбурга. Main Stage: May b, Serejz, Steff, Youngspirit UKG Stage: Podfartiloo, Cloud, Zima
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