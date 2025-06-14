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UK Mess

Union
улица 8 Марта, 12А

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от 590₽ до 1290₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открой сезон летних вечеринок. Атмосфера 2010-ых, беспорядка, хип-хопа и UK гэридж музыки! Вечеринку дополнят спешл коктейлями, тату баром, фотобудкой, бирпонгом и винтажным маркетом от лучших селективных секондов Екатеринбурга. Main Stage: May b, Serejz, Steff, Youngspirit UKG Stage: Podfartiloo, Cloud, Zima

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