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Тяжеляк

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Любители метала здесь? Потому что в этот день сцену будут рвать мощные, суровые, жесткие, и конечно же, драйвовые метал команды, а тебя приглашают рвать танцпол. На сцене: Sound Refraction, Результаты вскрытия, Egodramma, Black Origins Sollution.

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