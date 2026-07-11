Любители метала здесь? Потому что в этот день сцену будут рвать мощные, суровые, жесткие, и конечно же, драйвовые метал команды, а тебя приглашают рвать танцпол. На сцене: Sound Refraction, Результаты вскрытия, Egodramma, Black Origins Sollution.