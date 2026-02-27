Три комика
Маркет Арка, Сити-центр, проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Проверочный концерт трёх опытных комиков, которые подготовили по 20 минут своих шуток и готовы их рассказать. Ты мог видеть ребят на других шоу в Екатеринбурге или комедийных YouTube проектах. Будет смешно!
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