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Три дня дождя

Олимпийская набережная, 3

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В октябре группа «Три дня дождя» отправится в осенний тур, охватывающий целую сетку городов. На каждом концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома «Висхолдинг». Коллектив, основанный Глебом Викторовым и уже ставший одной из главных групп своего жанра знаком слушателю мрачной романтикой, живым звуком и честными текстами - всё это стало фирменным стилем группы. Сольные концерты станут особыми встречами с атмосферой меланхолии и настоящей осени, где каждый слушатель сможет услышать любимые песни и прочувствовать их по-новому.

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