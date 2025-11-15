В октябре группа «Три дня дождя» отправится в осенний тур, охватывающий целую сетку городов. На каждом концерте прозвучат как главные хиты, так и свежие треки из нового альбома «Висхолдинг». Коллектив, основанный Глебом Викторовым и уже ставший одной из главных групп своего жанра знаком слушателю мрачной романтикой, живым звуком и честными текстами - всё это стало фирменным стилем группы. Сольные концерты станут особыми встречами с атмосферой меланхолии и настоящей осени, где каждый слушатель сможет услышать любимые песни и прочувствовать их по-новому.