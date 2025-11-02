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Постхэллоуинский показ мировой классики немых короткометражных фильмов ужасов с музыкальным сопровождением от артистов современной уральской рок-сцены. Исполнителям было предложено выбрать кино и сочинить к нему саундтрек, выразив собственное видение атмосферы картины. Список фильмов и музыкантов будет оглашён позже — следи за анонсами http://t.me/miituut Регистрация обязательна. Вход — DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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