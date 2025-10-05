Теплый. Ламповый. Осенний.
улица Бебеля, 124
Начало:
Завершение:
от 250₽ до 350₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Когда осень набирает обороты, а за окном холодные ветры гоняют опавшую листву, что может быть лучше, чем собраться тёплой компанией в уютном месте, поесть и выпить чего-нибудь горячего и вкусного, послушать и спеть любимые песни? На сцене: Cowboys No Name, Восход, Вячеслав Томчиков (ПсихопатИя) А также открытый микрофон для всех желающих. Весь вечер — скидка 30% на горячие супы и все виды авторского чая. Начало в 18:00 Вход — 350р Вход с репостом https://vk.com/wall-186605731_17085 — 250р
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи