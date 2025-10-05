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  1. Екатеринбург
  2. События

Теплый. Ламповый. Осенний.

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Когда осень набирает обороты, а за окном холодные ветры гоняют опавшую листву, что может быть лучше, чем собраться тёплой компанией в уютном месте, поесть и выпить чего-нибудь горячего и вкусного, послушать и спеть любимые песни? На сцене: Cowboys No Name, Восход, Вячеслав Томчиков (ПсихопатИя) А также открытый микрофон для всех желающих. Весь вечер — скидка 30% на горячие супы и все виды авторского чая. Начало в 18:00 Вход — 350р Вход с репостом https://vk.com/wall-186605731_17085 — 250р

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