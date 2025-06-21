ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Summer Strike

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

21 июня — самая короткая ночь в году. И, возможно, лучший способ её провести — это прийти и нахватать впечатлений на неделю вперёд. Так что приходи поплясать и послэмиться под четыре классные команды, а дальше... Как пойдёт? На сцене: Soulmess (Alternative), Ganderberg (Industrial metal), MOPOK (thrash metal), thescrew (rapcore/nu metal). Вход 300р С репостом (https://vk.com/wall-186605731_16313) 200р Оплата на входе.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста