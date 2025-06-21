Summer Strike
улица Бебеля, 124
Начало:
Завершение:
от 200₽ до 300₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
21 июня — самая короткая ночь в году. И, возможно, лучший способ её провести — это прийти и нахватать впечатлений на неделю вперёд. Так что приходи поплясать и послэмиться под четыре классные команды, а дальше... Как пойдёт? На сцене: Soulmess (Alternative), Ganderberg (Industrial metal), MOPOK (thrash metal), thescrew (rapcore/nu metal). Вход 300р С репостом (https://vk.com/wall-186605731_16313) 200р Оплата на входе.
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