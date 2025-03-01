Большой совместный концерт двух столпов альтернативной электронной музыки в Екатеринбурге, отцов Русского EBM – Strong Product и героев отечественного futurepop – Mental Discipline. Strong Product – это 15 лет стахановского труда, настоящий Русский EBM, ничего лишнего, только пролетарский напор и суровая правда жизни без прикрас под жесткий электронный бит от ветеранов отечественной сцены. Mental Discipline – мощное и мелодичное звучание в лучших традициях futurepop с танцевальным ритмом, героическими мотивами и мечтательным вокалом.