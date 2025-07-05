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Stereoleto

Харитоновский сад
Харитоновский сад

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Завершение:

2500₽
Возраст 0+
Концерты
Фестивали

Про событие

Легендарный фестиваль с двадцатилетней историей впервые начинает свой путь за пределами Петербурга и Москвы. Выступят: ZOLOTO, Beautiful Boys, polnalyubvi, «Диктофон», «Перемотка», «Сова», NUGGERS, «Несладко», «cиндром главного героя» и другие. Новая глава в истории Stereoleto начинается в Екатеринбурге не случайно. Это одна из главных музыкальных столиц, которая подарила стране несколько поколений талантливых музыкантов — от легендарных групп «Наутилус Помпилиус» и «Агата Кристи» до ярких инди-звезд — «Обе Две» и «Перемотки». В этом городе регулярно появляются новые интересные музыканты — и, разумеется, они будут выступать на фестивале.

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