Шоу, где восемь комиков будут рассказывать свои лучшие шутки и заряжать тебя позитивом в Новом Году. Возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.