Стая по любви
Center Club, улица Бориса Ельцина, 3
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от 1299₽ до 3999₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Любовь повсюду. Она может быть абсолютно разной, но это не мешает ей изо дня в день наполнять жизнь смыслом. Чтобы подарить самые искренние эмоции этому дому, организаторы снимают лучший клуб города, готовят специальных гостей, шоу-программу и красивейшую фотозону, а также воплощают в реальность нежную атмосферу любви. FC/DC
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