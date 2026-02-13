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Стая по любви

Center Club, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 1299₽ до 3999₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Любовь повсюду. Она может быть абсолютно разной, но это не мешает ей изо дня в день наполнять жизнь смыслом. Чтобы подарить самые искренние эмоции этому дому, организаторы снимают лучший клуб города, готовят специальных гостей, шоу-программу и красивейшую фотозону, а также воплощают в реальность нежную атмосферу любви. FC/DC

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