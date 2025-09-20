Опытные комики будут проверять новые шутки или дорабатывать старые. Проверка материала от опытных комиков — идеальное мероприятие, чтобы познакомиться с уральской StandUp-комедией. Сбор гостей с 20:45. Лучше приходить заранее, чтобы не торопясь выбрать напитки и закуски к ним. Возможно размещение с другими гостями за одним столом.