ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Stand Up на районе

Центр культуры «Орджоникидзевский», Кировградская улица, 11

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Крутые комики города соберутся в спальном районе чтобы наделать шума. Если давно хотел послушать живой стендап не в баре, а именно в концертном зале, то тебе именно сюда!

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Надя Джабраилова
Надя Джабраилова
по подписке
Елизавета Варвара Аранова
Елизавета Варвара Аранова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста