Stand Up на районе
Центр культуры «Орджоникидзевский», Кировградская улица, 11
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Крутые комики города соберутся в спальном районе чтобы наделать шума. Если давно хотел послушать живой стендап не в баре, а именно в концертном зале, то тебе именно сюда!
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