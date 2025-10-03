На протяжении 3х месяцев обычные жители Екатеринбурга встречались по воскресеньям в музее и через различные театральные практики искали ответы на вопросы «Что такое ожидание? Какое моё самое глубокое разочарование в жизни от неоправданных ожиданий? Стоит ли вообще ждать или мы вправе получать все здесь и сейчас?». И они готовы поделиться своими ответами через личные истории в рамках спектакля — путешествия по музею. Из зала ожидания каждый зритель получит свой маршрут следования согласно купленному билету, попутчики в твоём путешествии могут быть совсем незнакомые люди, так каждый из участников действия увидит свой спектакль. Режиссер: Ольга Веретенникова Актеры: участники ГАМ