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Спектакль в форме театра горожан «Зал ожидания»

Музей истории Екатеринбурга
Дом Качки, улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

На протяжении 3х месяцев обычные жители Екатеринбурга встречались по воскресеньям в музее и через различные театральные практики искали ответы на вопросы «Что такое ожидание? Какое моё самое глубокое разочарование в жизни от неоправданных ожиданий? Стоит ли вообще ждать или мы вправе получать все здесь и сейчас?». И они готовы поделиться своими ответами через личные истории в рамках спектакля — путешествия по музею. Из зала ожидания каждый зритель получит свой маршрут следования согласно купленному билету, попутчики в твоём путешествии могут быть совсем незнакомые люди, так каждый из участников действия увидит свой спектакль. Режиссер: Ольга Веретенникова Актеры: участники ГАМ

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