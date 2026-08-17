Театральный перформанс в жанре беседы за столом. Добрая традиция ходить друг к другу в гости. Застольные беседы отличаются искренностью и душевностью, хозяйка дома проявляет своё радушие и обязательно угостит своим фирменным блюдом, а хозяин задаёт тон вечера и создаёт атмосферу гостеприимства. Хозяин вечера — руководитель модного театра «Turdus», актёр и режиссёр Артем Аксёнов. Все зрители — приглашённые гости, которые могут быть активными участниками беседы или просто наблюдателями. В неспешном диалоге друг с другом сможешь познакомиться, рассказать свои истории, порассуждать на темы, которые предлагает к обсуждению Артём. Среди гостей будут перформеры-эксперты, которые «направляют» разговор и смогут помочь разобраться в вопросах, которые у тебя возникнут. Раскрывать свою личность эксперты не станут до финальной части встречи. Знакомство с ними тебя порадует и станет ценным подарком для тех, кто занимается саморазвитием. Для более глубокого погружения в беседу используются аудио и видеоматериалы. Перформанс обладает терапевтическим действием, предлагает погрузиться в себя, задаться, возможно, неудобными вопросами и найти свои собственные ответы на них. Повод встретиться и насладиться глубоким общением. Рассадка гостей за столом, обслуживание через официанта, лёгкая закуска включена в стоимость билета. Количество мест ограничено.