Говорят, что джаз — это музыка чёрных, и в России его не может быть. Однако, отечественному джазу более ста лет, и ты удивишься, насколько он разный. На лекции будет настоящий винил — слушать примеры джаза будешь на нём. За свою вековую историю джаз пережил многое, проходил через огонь, воду и медные трубы, превратившись в национальное достояние. И в отличие от других стран, советский джаз был особенным: его играли благодаря и вопреки, пронося традицию через поколения. Сейчас советские джазмены уважаемы в мире не меньше, чем зарубежные, и каждый раз, когда открывается забытое новое имя, музыкальная общественность пребывает в шоке. Правда ли, что джаз возник на берегу Чёрного Моря? Почему первым советским джазменом был поэт, исполнявший брейк-данс в 1920-е? Правда ли, что трамваи мешали появлению первой джазовой пластинки? Почему песня Чебурашки и Чунга-Чанга - самые лучшие джазовые стандарты? И действительно ли Сергей Курёхин играл свои виртуозные импровизации в таком быстром темпе? Советский джаз — это бездонная тема, которая заслуживает внимания.