На этом сольном концерте группа исполнит авторские песни, включая новые — те самые, которые ещё даже не вышли на стримингах. А также для тебя приготовили подборку классных каверов, идеально подходящих под холодный уральский вечер. Этот акустический концерт устраивается не просто так. Нужно отомстить погоде за то, что она снова решила показывать свой характер. Никто не обязан поддаваться на её манипуляции. Поэтому тебя зовут посидеть в красивых свитерах, попеть под гитару и провести вечер в тёплой камерной атмосфере. И нет, это не они испортили погоду, чтобы заманить тебя на сольник. Честно. Всё не то, чем кажется. P.S. За самый необычный свитер будет вручён подарок.