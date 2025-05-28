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Собачье чаепитие

спальный район
улица Пушкина, 9

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Последнее чаепитие в подвале — будешь пить всякие тегуани и всякое такое вот вкусненькое. Как обычно поить и развлекать будет Костя — амбассадор потайных дескрипторов и раскайфовки. Ждут 8-9 чайных пьяниц к 22:00, чтобы безалкогольно тусярить. Оплата на входе.

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