Последнее чаепитие в подвале — будешь пить всякие тегуани и всякое такое вот вкусненькое. Как обычно поить и развлекать будет Костя — амбассадор потайных дескрипторов и раскайфовки. Ждут 8-9 чайных пьяниц к 22:00, чтобы безалкогольно тусярить. Оплата на входе.