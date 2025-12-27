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сНежный вечер

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124 А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли

Про событие

Зрелищное музыкально-поэтическое представление в двусветном зале дома-коммуны. В представлении задействованы академический хор, струнный камерный оркестр Dolce vita,фольклорный коллектив «Круголетье», артисты Городских актерских мастерских и Открытого студийного театра. Создатели программы вдохновлялись «Сказкой сказок» Юрия Норштейна. Поэтому под красивую классическую музыку на стихи Бориса Пастернака и рождественские духовные стихи уже подросший Волчок и другие сказочные персонажи будут наблюдать за новогодними чудесами, в которых есть место влюбленности, тревожности, ощущения уходящего времени и трепет в ожидании волшебства. В конце вечера гостей ждет небольшое угощение и приятные подарки от творческих друзей кластера «Л52»

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