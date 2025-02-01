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Снега

Фонд «Культурный Транзит» ул. Степана Разина, 95. Вход под вывеской «Суровый Текстиль»

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Завершение:

от 1100₽ до 2222₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль уральской музыки. Музыкальные герои из соседних дворов соберутся вместе, чтобы показать тебе и друг другу что варится и вертится в музыкальном андеграунде Екб. Не знаешь добрую половину заявленных групп? Время это исправить! Для тебя будут играть: ось, свет, таiна, i.luv.u, uglyhurt, fisheads, поток бу, перегруз, rainfuture, sotode, песни кедра, batinы траvы, гамаюн хаос, родные поля, И-Анн Мари Каретин, последний изгнанник. Доступно всего 40 билетов на оба дня за 1200р / 1100р c репостом записи (https://vk.com/wall-229003638_15) и 7 фан-билетов с дарами за 2 222р Для приобретения билетов пиши в комментарии под этим постом в вк: https://vk.com/wall-229003638_15 или под этим постом в тг https://t.me/snega_wav/12

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