Помнишь то чувство, когда родители уже уехали, впереди две недели свободы, новые друзья и вечерняя дискотека? Решили вернуть его. Только теперь всё по-взрослому. В программе смены: — бирпонг вместо спортивных соревнований; — диджеи вместо дискотеки в актовом зале; — коктейли вместо компота; — лототрон вместо конкурса талантов. Собирай свой отряд и приезжай на самую громкую «Смену» этого лета. Отбой? Не сегодня.