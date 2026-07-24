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  1. Екатеринбург
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Смена

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2799₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки

Про событие

Помнишь то чувство, когда родители уже уехали, впереди две недели свободы, новые друзья и вечерняя дискотека? Решили вернуть его. Только теперь всё по-взрослому. В программе смены: — бирпонг вместо спортивных соревнований; — диджеи вместо дискотеки в актовом зале; — коктейли вместо компота; — лототрон вместо конкурса талантов. Собирай свой отряд и приезжай на самую громкую «Смену» этого лета. Отбой? Не сегодня.

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