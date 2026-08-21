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Следствие вели… Комики!

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

В каждом шоу комики оказываются в центре запутанной детективной истории. Их задача — вычислить преступника. Но каждое их действие — от сбора улик до нелепой шутки — меняет ход следствия, финал истории… и уровень смеха в зале. Кто окажется хитрее — коварный преступник или комики-сыщики? Расследование уже началось. Сбор в 21:30. При бронировании ты занимаешь не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.

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