Концерт карибской музыки. Radio Rocksteady — московская музыкальная формация, исполняющая авторский и традиционный ска-джаз, ориджинал ска, рокстеди, регги и другие стили музыки Карибского Бассейна. Спецификой карибской, как и всей эстрадной музыки западного полушария, является смешение африканских и европейских музыкальных культур, встретившихся в колониальном новом свете. На Ямайке эта встреча воплотилась в ритмическом рисунке one drop — основе ямайской музыки, где ритмические акценты приходятся не на сильные, а на слабые доли. Также для ямайских стилей характерны духовые инструменты, пульсирующий ритм гитары, называющийся skank, особые басовые риффы, имеющие название riddim, тропическое настроение и позитивное отношение к жизни с юмором несмотря ни на что.