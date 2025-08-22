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Ска, ска-джаз, регги

Джаз-клуб EverJazz
улица Тургенева, 22

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт карибской музыки. Radio Rocksteady — московская музыкальная формация, исполняющая авторский и традиционный ска-джаз, ориджинал ска, рокстеди, регги и другие стили музыки Карибского Бассейна. Спецификой карибской, как и всей эстрадной музыки западного полушария, является смешение африканских и европейских музыкальных культур, встретившихся в колониальном новом свете. На Ямайке эта встреча воплотилась в ритмическом рисунке one drop — основе ямайской музыки, где ритмические акценты приходятся не на сильные, а на слабые доли. Также для ямайских стилей характерны духовые инструменты, пульсирующий ритм гитары, называющийся skank, особые басовые риффы, имеющие название riddim, тропическое настроение и позитивное отношение к жизни с юмором несмотря ни на что.

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