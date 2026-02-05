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Сила рун

Norra Rok
проспект Ленина, 49

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Воркшоп, посвящённый древним рунам и их символической силе. На встрече ты познакомишься со значениями рун, их энергией и влиянием, а также создашь личный амулет с выбранной руной из натурального камня — уникальный предмет силы, наполненный твоим намерением. В тёплой и камерной атмосфере тебя ждёт погружение в символизм, практическая работа и приятное общение. Для всех участников — приветственный авторский чай и фирменная пицца из дровяной печи от Norra Rok.

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