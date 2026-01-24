Группа Шляпакакрас и Корчма «Пристанище» собирают мощнейшее зимнее пати с круйтейшим составом групп, который никого не оставит равнодушным. Шляпакакрас — Банда панков. Subdeers — Поп-панк. NOMORE — Поп-рок бэнд. thescrew — Мощный механизм, слаженно работающий на стыке рэпкора и ню-метала. GANDERBERG — Industrial, Dance Metal, Trancecore Бонус: бесплатный бокал разливного, каждому купившему билет (при покупке парного билета — два бокала).