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Шляпакакрас

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

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от 450₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа Шляпакакрас и Корчма «Пристанище» собирают мощнейшее зимнее пати с круйтейшим составом групп, который никого не оставит равнодушным. Шляпакакрас — Банда панков. Subdeers — Поп-панк. NOMORE — Поп-рок бэнд. thescrew — Мощный механизм, слаженно работающий на стыке рэпкора и ню-метала. GANDERBERG — Industrial, Dance Metal, Trancecore Бонус: бесплатный бокал разливного, каждому купившему билет (при покупке парного билета — два бокала).

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