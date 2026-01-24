Шляпакакрас
улица Бебеля, 124
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от 450₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Группа Шляпакакрас и Корчма «Пристанище» собирают мощнейшее зимнее пати с круйтейшим составом групп, который никого не оставит равнодушным. Шляпакакрас — Банда панков. Subdeers — Поп-панк. NOMORE — Поп-рок бэнд. thescrew — Мощный механизм, слаженно работающий на стыке рэпкора и ню-метала. GANDERBERG — Industrial, Dance Metal, Trancecore Бонус: бесплатный бокал разливного, каждому купившему билет (при покупке парного билета — два бокала).
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