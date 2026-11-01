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Шаффл режим

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Городские бэйслайн джанки протестируют новую саундсистему в эту субботу. Хулиганская урбан музыка из южных районов Лондона, тустеп и бэйс, юкей фанки, дабстеп, брейкбит и немного джангла — всё это, как завеса тумана, рассеется по танцполу в субботу. Ctrl+Svet 21 Outside Drasste Zlata Svyatex Вход свободный.

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