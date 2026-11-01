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В сны с завидной периодичностью заваливается нетрезвый Джеймс Мёрфи из LCD Soundsystem и просит включить что-нибудь потанцевальнее. В эту пятницу специально для старины Мёрфи и тех, кто всё чаще вспоминает, какого цвета джинсы носил в эру нью-рейва, включат дэнс-панк, индитронику, пост-панк, нью-диско и электроклэш. Automation (Челябинск) Митя Корнев fxdlf Антон Эль Вход свободный.
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