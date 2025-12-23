Жги встречи, подводи итоги года, слушай и рассказывай истории, красиво ужинай, замышляй год грядущий на шабаше. Что в итоге то будет? — Знакомство с новыми людьми, ощущение поддержки и что ты такой не одни — Нарративная беседа: как ты провёл 2025 — Планы, идеи и мечты на следующий год — Каждая участница заберёт с собой поддерживающий артефакт — И всё это с психологом, но в уютной тёплой атмосфере с глинтвейном, свечками, пирогами. Полезно, но не душно. Ведущая: Ви Семенихина, психолог.