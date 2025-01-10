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Сезонный концерт заслуженных эмо-групп Екатеринбурга и новых надежд местной сцены: МОСЬКА (emopunk/screamo), внимание (emo/emorap), марево (postpunk), sotode (j-rock/shoegaze). Билет на входе 500р, с репостом анонса в ВК (https://vk.com/wall-228818107_4) – 400р
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