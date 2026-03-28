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Съемка стендапа

#НеМузейМусора
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Съёмка стендапа в камерном формате. Комики из Екатеринбурга записывают свои лучшие монологи. Только проверенные шутки, которые стабильно вызывают смех. Запуск гостей начинается за 30 минут до начала мероприятия, поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы занять свои места. Внимание: после начала съемок, опоздавшие гости не будут запущены в зал даже при наличии билетов.

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