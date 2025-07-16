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Scorpions tribute show с симфоническим оркестром

улица Мичурина, 230к25

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Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Scorpions Tribute Show — это возможность прикоснуться к творчеству кумиров и услышать бессмертные хиты в исполнении большого симфонического оркестра. За более, чем полвека существования группа выпустила 19 студийных альбомов и продала более 100 миллионов пластинок по всему миру. Услышать Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Wind of Change и Send Me an Angel в исполнении симфонического оркестра на сцене под открытым небом — больше, чем событие. Это настоящее путешествие во времени. Музыканты трибьют-шоу Symphony Of Glory знают, как передать эмоции, энергетику и музыкальный накал, которые царили на концертах знаменитых немцев.

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