Scorpions Tribute Show — это возможность прикоснуться к творчеству кумиров и услышать бессмертные хиты в исполнении большого симфонического оркестра. За более, чем полвека существования группа выпустила 19 студийных альбомов и продала более 100 миллионов пластинок по всему миру. Услышать Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Wind of Change и Send Me an Angel в исполнении симфонического оркестра на сцене под открытым небом — больше, чем событие. Это настоящее путешествие во времени. Музыканты трибьют-шоу Symphony Of Glory знают, как передать эмоции, энергетику и музыкальный накал, которые царили на концертах знаменитых немцев.