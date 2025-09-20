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Say2stay: «Первый раз на земле»

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Say2stay презентует дебютный альбом «Первый раз на земле» Написал про свой мир, заходи.Треки для тебя будут новыми, и подпевать пока не получится. Но чтобы рот не простаивал, где-то в баре будет мешок сладостей — ищи.

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