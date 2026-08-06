Выбор редакции
Сап-закат на Динамо
Городской пруд, Олимпийская набережная, старт от причала у Динамо
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Расслабься в лучах закатного солнца и насладись видами вечернего Екатеринбурга с воды. 19:30 — сбор участников возле сап станции и прохождение инструктажа в точке старта; 21:00 — окончание прогулки. Что взять с собой: — Удобную спортивную одежду по погоде, которую не жалко намочить; — Обувь, которую не жалко намочить (идеально — кроксы или что-то похожее); — Головной убор в солнечное время; — Комплект сменной одежды (в том числе обувь и нижнее бельё); — Бутылка воды; — Кружка для чая или личный термос (их можно закрепить на сапе); — Пенка попер (туристическая сидушка). Расписание прогулок смотри по кнопке «Купить билет».
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