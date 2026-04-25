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Трибьют-шоу певцу пророку Санбою. Формат вечера — открытый микрофон. Ты можешь выбрать любую композицию из дискографии автора и исполнить её. Ты можешь. В тебя верят. Вход свободный, пожертвование пространству приветствуется. донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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